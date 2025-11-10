Россия
Верховный суд разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки

Марина Совина
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Верховный суд России разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки, говорится в постановлении коллегии по делам об административных правонарушениях, пишет РИА Новости.

Суд рассмотрел жалобу жителя Благовещенска о конфликте на парковке, который перерос в драку. Мужчину признали виновным по статье 6.1.1 КоАП (Побои) и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Оспаривая данное решение, он дошел до Верховного суда РФ.

В показаниях мужчины указано, что он «наносил удары, но это была самооборона». Также он утверждал, что не бил потерпевшего, а отодвинул его «ладошкой руки».

Свои доводы про самооборону мужчина подкрепил тем, что второй участник перепалки также привлечен к ответственности по этой же статье. При этом суд решил, что его действия носили активный, а не оборонительный характер. Суд уточнил, что привлечение противника к ответственности не избавляет от нее автора жалобы.

«Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к установленной законом ответственности каждого из виновных», — уточнили в суде и оставили наказание в силе.

Ранее Верховный суд России определился с тем, как называть женщин-военнослужащих.

