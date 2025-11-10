Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой во второй раз

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова сообщила, что стала бабушкой во второй раз

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова стала бабушкой во второй раз: ее дочь Ксения родила сына. Об этом сваха сообщила в своем Telegram-канале.

Сябитова опубликовала видео, сделанное во время выписки дочери из роддома. В ролике Ксения стоит рядом с мужем Максимом и держит на руках новорожденного.

«С большой радостью сообщаю, что я стала бабушкой во второй раз. У меня родился внук. Спасибо моим любимым детям, Ксении и Максиму, за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье», — подписала видео телеведущая. При этом имя мальчика она не раскрыла.

Ранее стало известно о рождении внучки у другой ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой. По данным СМИ, 25-летняя дочь артистки родила дочь Еву в 2025 году.

У Сябитовой двое детей: сын Денис и дочь Ксения. В июле 2022 года сообщалось, что ведущая «Давай поженимся!» стала бабушкой в первый раз, у Ксении родилась дочь Мирослава.