11:07, 10 ноября 2025

Тина Канделаки в откровенном спортивном наряде похвасталась кубиками пресса

Телеведущая Тина Канделаки в спортивном наряде похвасталась кубиками пресса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @tina_kandelaki

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки в откровенном спортивном наряде похвасталась фигурой. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в спортзале. Она позировала перед зеркалом в голубых велосипедках с высокой посадкой и топе с глубоким декольте, демонстрируя при этом кубики пресса. Внешний вид телезвезды дополнила черная бейсболка.

В октябре сообщалось, что Канделаки захотела судиться из-за платья. Журналистка рассказала в соцсетях, что заметила на маркетплейсе Wildberries изделие, аналогичное тому, в котором снималась актриса Анна Пересильд в фильме «Алиса в Стране чудес». Она пригрозила бренду судом.

