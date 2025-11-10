Трампа обвинили в экзистенциальной угрозе демократии

Федеральный судья США Вулф ушел в отставку и обвинил Трампа в угрозе демократии

Федеральный судья США Вулф ушел в отставку и обвинил американского президента Дональда Трампа в угрозе демократии. Свою позицию он обнародовал в статье для The Atlantic.

«Как бы я ни ценил профессию судьи, теперь я не вижу ничего важнее, чем (...) сделать все возможное для борьбы с сегодняшней экзистенциальной угрозой демократии и верховенству права», — написал Вулф.

Бывший судья отметил, что политика действующей американской администрации направлена на подрыв принципиального, беспристрастного правосудия и «искажение свободного и справедливого функционирования» американской демократии. Вулф также обвинил Трампа в том, что тот использует закон в своих целях, преследует оппонентов и ограждает друзей и спонсоров от расследований, судебного преследования и возможного наказания.

Ранее бывший президент США Джо Байден заявил, что Америка в настоящий момент переживает темные времена, а демократия в стране «поставлена на карту».