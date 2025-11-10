Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:51, 10 ноября 2025Экономика

Торговля бензином осталась убыточной после роста цен

«Ъ»: Убытки при розничных продажах бензина в России в октябре начали снижаться
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По итогам октября доходность продаж бензина на АЗС в России вышла в плюс после нескольких месяцев отрицательных значений, однако в учетом операционных расходов она по-прежнему приносит большинству сетей убытки. Об этом со ссылкой на данные аналитиков пишет «Коммерсантъ».

В «ОМТ-Консалт» подсчитали, что при реализации бензина Аи-95 к ноябрю доходность выросла с минус 0,2 рубля за литр на начало октября до 1,2 рубля. В случае с Аи-92 она изменилась с минус 0,4 рубля до 0,3 рубля.

При этом в «Петромаркете» отмечают, что при учете операционных расходов маржа на 31 октября по-прежнему была в среднем равна минус 3,7 рубля при продаже литра бензина Аи-92.

Улучшению ситуации, указывают аналитики «Эйлер», способствует снижение биржевых котировок и рост розничных цен на 1,5-3 процента. В том числе рынок успокоило вступление в силу моратория на обнуление топливного демпфера. Ранее нефтяные компании могли столкнуться с отсутствием компенсаций при слишком быстром росте цен.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко объяснил, что доходность продаж топлива на заправках сильно зависит от региона, сети АЗС и даже от конкретной точки продажи. По его мнению, понять рентабельность продаж можно будет только по итогам года, а в текущий момент волатильность слишком высока, и ситуация быстро меняется.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
22 августа 2025

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша подчеркнул, что независимые сети АЗС по-прежнему работают в убыток, хотя в октябре он сократился. В свою очередь, эксперт по энергетике Кирилл Родионов напомнил, что риски нового роста биржевых цен сохраняются, так как проблемы с выпуском из-за внеплановых ремонтов после атак беспилотников не исчезли. По его мнению, к концу года рост цен на бензин в рознице превысят общую инфляцию в два раза.

На прошлой неделе власти Забайкальского края обратились к правительству России с просьбой ускорить поставки в регион бензина с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Красноярского края и Иркутской области. Поводом для этого стали проблемы с наличием топлива на АЗС.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина будет бороться». Залужный высказался о капитуляции Киева и призвал тщательнее обучать переговорщиков

    Названо условие отправки европейских войск на Украину

    Алаудинов ответил на обвинения спецназа «Ахмат» в «тиктокерстве»

    Зеленский раскрыл роль британского короля в примирении с Трампом

    Стало известно о наступлении ВС России на востоке Купянска

    Сиденья пассажиров лучшей в мире авиакомпании намокли в небе

    Иностранный лидер совершит исторический визит в Белый дом

    Уличную певицу Наоко задержали после третьего ареста в российском регионе

    После угроз убийством Ларисе Долиной возбудили дело

    Собчак заметили в украшении за 16 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости