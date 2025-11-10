Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:50, 10 ноября 2025Наука и техника

Ученые зафиксировали уничтожение солнечной вспышкой гигантского протуберанца

ИКИ РАН зафиксировала, как вспышка на Солнце уничтожает гигантский протуберанец
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировала уникальное явление, как вспышка на Солнце уничтожает гигантский протуберанец.

Протяженность протуберанца составила около 300 тысяч километров. Выброшенные из эпицентра вспышки магнитные волны поглотили его и стремительно вернулись на поверхность звезды. Специалисты зафиксировали на видео полный цикл процесса.

Ранее в ИКИ РАН сообщили об очередной мощной вспышке на Солнце. По информации аналитиков лаборатории, мощная вспышка направлена прямо на Землю.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    В Турции высказались о возможном возобновлении переговоров России и Украины

    Солдат рассказал о мужчинах с ДЦП в рядах ВСУ

    Россиянам ответили на вопрос об оплате обеденного перерыва

    Военкоры усомнились в правдивости оценки ситуации в Красноармейске главкомом ВСУ

    Турист занялся сексом с иностранкой в Таиланде и проснулся с ее бездыханным телом на утро

    Главком ВСУ заявил об имеющихся планах «Б» и «В» по Красноармейску

    В школах Киева стали меньше говорить на украинском языке

    Курьера мошенников задержали за обман московской пенсионерки почти на миллион рублей

    Объяснена причина внезапной глухоты после оргазма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости