Эксперимент по российским процессорам признали успешным и закрыли

«Ъ»: Эксперимент по корпусированию чипов Baikal M остановлен из-за их нехватки

Проект по корпусированию российских процессоров «Байкал-М», проводившийся в последние три года в Калининградской области, признали успешным и закрыли без дальнейшего развития, потому что для него недостаточно компонентов. Об этом со ссылкой на объяснения генерального директора «Байкал Электроникс» Андрея Евдокимова пишет «Коммерсантъ».

Он охарактеризовал результаты как «довольно позитивные», но признал, что возможностей для его продолжения нет. «Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам», — указал он.

Под корпусированием подразумевают заключительный этап производства микросхемы, в рамках которого кристалл помещается в защитный корпус с выводами для подключения к плате. Работы проходили на мощностях предприятия GS Nanotech. Его гендиректор Сергей Пластинин отметил, что удавалось получить 74-85 процентов годной продукции, что с учетом сложности изделия можно признать «очень достойным результатом».

Для достижения доли в 98 процентов компании необходимо гораздо больше кристаллов, что позволило бы отладить технологический процесс. По словам Пластинина, дальнейший рост успешности возможен при сборке хотя бы тысячи процессоров в месяц, а не десятков единиц.

Глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский считает, что у российского рынка корпусирования микросхем хороший потенциал, но чтобы его раскрыть, нужно внедрять отечественные чипы в гражданское оборудование.

Вместе с тем он признает, что реализовать проекты за счет только российских микросхем невозможно, нужно запускать локализацию корпусирования чипов от иностранных компаний.

В свою очередь, лидер практики технологического консультирования и партнер аудиторской компании ДРТ Тимофей Хорошев напоминает, что под российскими чипами подразумевают процессоры, отстающие от импортных на несколько поколений. Применение их возможно только в «очень специфичных отраслях», где работают госзаказчики.

Микропроцессоры «Байкал-М» начали выпускать в 2016 году на мощностях тайваньской TSMC, однако после начала боевых действий на Украине производство было остановлено.