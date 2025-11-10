Экономика
17:19, 10 ноября 2025Экономика

В доме от ПИК случился потоп

Дом от застройщика ПИК затопило из-за прорыва системы пожаротушения
Полина Луханина
Мария Черкасова

В многоквартирном доме от застройщика ПИК прорвало систему пожаротушения, в результате чего в здании фактически случился потоп. Об этом сообщил Telegram-канал «Что там, Москва?».

Здание расположено по адресу Волоколамское шоссе, дом 24, корпус 1. Известно, что в 28-этажном доме затопило 14 этажей. Пострадали квартиры, а лифтовые шахты заполнились водой.

На опубликованных кадрах вода льется на лестничной клетке, а на территории общего пользования под напором отвалилась часть навесного потолка. Также показана одна из квартир, где вода льется через электрощиток.

Ранее в московском жилом комплексе (ЖК) бизнес-класса «Савеловский Сити» из кранов в квартирах потекла вода цвета американо. Собственники жаловались, что проблема не решается несколько месяцев, а управляющая компания (УК) не помогает.

