В доме от ПИК случился потоп

Дом от застройщика ПИК затопило из-за прорыва системы пожаротушения

В многоквартирном доме от застройщика ПИК прорвало систему пожаротушения, в результате чего в здании фактически случился потоп. Об этом сообщил Telegram-канал «Что там, Москва?».

Здание расположено по адресу Волоколамское шоссе, дом 24, корпус 1. Известно, что в 28-этажном доме затопило 14 этажей. Пострадали квартиры, а лифтовые шахты заполнились водой.

На опубликованных кадрах вода льется на лестничной клетке, а на территории общего пользования под напором отвалилась часть навесного потолка. Также показана одна из квартир, где вода льется через электрощиток.

