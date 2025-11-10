Мир
В Нью-Йорке создали военный штаб

Губернатор штата Нью-Йорк Хокул создала военный штаб после избрания Мамдани
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул создала подобие военного штаба после решения президентской администрации ввести в город Нью-Йорк войска Национальной гвардии США на фоне избрания левого демократа Зохрана Мамдани новым мэром. Об этом говорится в статье журнала Politico.

«Хокул создала своеобразный "военный штаб" и провела серию бесед с представителями правоохранительных органов, деловых кругов и активистских групп, чтобы предотвратить или, по крайней мере, смягчить любое вмешательство со стороны федеральных властей», — пишет издание.

Сама Хокул, как утверждается в публикации, крайне обеспокоена возможной реакцией амерканского лидера Дональда Трампа на занятие Мамдани поста городского главы. Губернатор решила допольнительно провести консультации с представителями ветеранских и религиозных организаций.

Собеседник Politico из окружения Хокул утверждает, что задача-максимум команды губернатора — не допустить ввод военных в Нью-Йорк. В случае неудачи губернатор постарается затянуть процесс.

Ранее евреев призвали покинуть Нью-Йорк. Власти Израиля выразили обеспокоенность в связи с избранием Мамдани, открыто поддерживающего палестинских арабов и явялющегося первым мусульманином на посту мэра.

    Все новости