В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

В посольстве Франции пообещали выдавать россиянам туристические визы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tom Nicholson / Reuters

В посольстве Франции пообещали продолжать выдавать россиянам туристические визы. Об этом там рассказали в беседе с RTVI.

В диппредставительстве страны Европы пояснили, что рекомендации Еврокомиссии не повлияют на возможность россиян путешествовать. «Посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», — отметили в посольстве.

При этом краткосрочные визы выдаются на срок до 90 дней и могут быть как однократными, так и многократными (мультивизы).

Ранее официальный представитель МИД России Захарова заявила, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ, которые ранее приезжали в европейские страны с деньгами, сравнимо с самоубийством для ЕС. Она указала на растущие расходы Европы из-за содержания нелегальных мигрантов и поддержки Украины.

