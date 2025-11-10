Мир
В России объяснили рост ударов ВСУ по инфраструктуре

Мирошник: ВСУ пытаются создать фон для переговоров ударами по инфраструктуре
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ), нанося удары по российской инфраструктуре, пытается создать жесткий фон для переговоров. С таким мнением в беседе с «Известиями» выступил посол МИД России Родион Мирошник.

Дипломат напомнил, что в сентябре было на треть больше ударов, чем в июле. «Мы это связываем с попытками достижения договоренностей в переговорных форматах, это как раз 23 июля было <...> третья встреча в Стамбуле и последняя на сегодняшний день», — отметил Мирошник.

Он также подчеркнул, что в последнее время ВСУ все чаще наносят удары по энергетическим объектам. Из-за этого страдают мирные жители — иногда без света из-за украинских атак оставались до 150 тысяч человек. По словам Мирошника, чаще всего под ударами находятся Белгородская область и Луганская народная республика.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия ответит на атаку ВСУ на Белгород, в ходе которой оказалась повреждена энергосистема региона.

