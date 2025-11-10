В российском городе неизвестные зарезали барана посреди улицы

В Тюмени неизвестные зарезали барана посреди улицы

Жители Тюмени рассказали о неизвестных, зарезавших барана посреди улицы. Об этом сообщает 72.ru.

Все произошло на улице Николая Гондатти. Очевидцы сообщили, что на место приехали семь человек, вытащили барана из автомобиля. Затем они перерезали ему горло, забрали тушу и уехали.

«До вечера снег был в крови. Баран дергался, истекая кровью», — рассказала жительница российского города.

По ее словам, с животным расправились возле местной школы. В этот момент неподалеку прошли несколько детей. После произошедшего тюменцы обратились в полицию.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде мигранты на школьной спортивной площадке зарезали барана. Как заявили очевидцы, после убийства животного они подвесили тушу к турникам и освежевали ее.