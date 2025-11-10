В российском регионе отразили атаку беспилотников

Слюсарь: В Шолоховском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Шолоховском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в Telegram.

По его словам, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется. Губернатор не сообщил, какое количество дронов было сбито силами противовоздушной обороны.

Ранее, 6 ноября, Вооруженные силы Украины атаковали Башкирию. Первая атака была совершена в период с 8:00 по 12:00. Тогда ПВО уничтожила один беспилотник ВСУ. Второй раз дрон сбили над регионом в период с 12:00 по 17:00. Всего было уничтожено 14 аппаратов над территорией России.