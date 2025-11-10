В российском регионе пять человек пострадали при взрыве газа

В Татарстане пять человек пострадали от взрыва газа в гаражном кооперативе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, взрыв прогремел в одном из гаражей кооператива «Гудок», когда группа людей решила приготовить плов. Они не заметили, как газ заполнил помещение, после чего прогремел взрыв.

Пожара после взрыва не последовало. Среди пострадавших один находится в тяжелом состоянии, еще четыре — в состоянии средней степени тяжести. У получивших травмы диагностировали ожоги, они сами приехали в медучреждение и обратились за помощью.

8 ноября взрыв газа прогремел в многоквартирном доме Тульской области. Он обрушил торцевую стену первого подъезда, кровли, а также перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали, по последним данным, четыре человека. Уже задержан мужчина, которого подозревают в причастности ко взрыву — следствие считает, что мужчина демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования, из-за чего там скопился природный газ — мужчина поджег его с помощью зажигалки.