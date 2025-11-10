Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 10 ноября 2025Россия

В российской новостройке трехлетний мальчик провалился в шахту лифта и попал на видео

В Воронеже в новостройке трехлетний мальчик провалился в шахту лифта
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Воронеже в новостройке трехлетний мальчик провалился в шахту лифта, когда возвращался с прогулки домой. Момент падения попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Большой воронежский».

На опубликованных кадрах видно, как мальчик зашел в подъезд вместе с родителями. Под их присмотром он нажал кнопку вызова лифта и в ожидании облокотился на дверь, которая неожиданно открылась, — мальчик провалился в шахту лифта. Доставать ребенка бросился отец, ему оперативно удалось высвободить мальчика, но, чтобы выбраться из шахты, ему самому потребовалась помощь соседа.

Родители незамедлительно обратились в больницу. Как пишут «Воронежские новости», ребенок отделался лишь испугом и парой гематом на голове и спине.

Как рассказал изданию отец мальчика, дом был сдан в эксплуатацию чуть больше года назад, однако жильцы постоянно испытывают проблемы с лифтами. «Ситуация страшная. Лифты в нашем новом доме просто ужасны. За весь год оба они работали всего месяца два. То один не работает, то другой, то вообще оба не работают. А когда они работают, ездить на них страшно: шум, скрип, скрежет. Новый лифт так работать не должен», — отметил он.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что пассажирский лифт в многоэтажке премиум-класса в Каспийске рухнул из-за того, что кто-то ударил по двери изнутри. В этот момент внутри находились дети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина будет бороться». Залужный высказался о капитуляции Киева и призвал тщательнее обучать переговорщиков

    Названо условие отправки европейских войск на Украину

    Алаудинов ответил на обвинения спецназа «Ахмат» в «тиктокерстве»

    Зеленский раскрыл роль британского короля в примирении с Трампом

    Стало известно о наступлении ВС России на востоке Купянска

    Сиденья пассажиров лучшей в мире авиакомпании намокли в небе

    Иностранный лидер совершит исторический визит в Белый дом

    Уличную певицу Наоко задержали после третьего ареста в российском регионе

    После угроз убийством Ларисе Долиной возбудили дело

    Собчак заметили в украшении за 16 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости