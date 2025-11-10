В российской новостройке трехлетний мальчик провалился в шахту лифта и попал на видео

В Воронеже в новостройке трехлетний мальчик провалился в шахту лифта

В Воронеже в новостройке трехлетний мальчик провалился в шахту лифта, когда возвращался с прогулки домой. Момент падения попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Большой воронежский».

На опубликованных кадрах видно, как мальчик зашел в подъезд вместе с родителями. Под их присмотром он нажал кнопку вызова лифта и в ожидании облокотился на дверь, которая неожиданно открылась, — мальчик провалился в шахту лифта. Доставать ребенка бросился отец, ему оперативно удалось высвободить мальчика, но, чтобы выбраться из шахты, ему самому потребовалась помощь соседа.

Родители незамедлительно обратились в больницу. Как пишут «Воронежские новости», ребенок отделался лишь испугом и парой гематом на голове и спине.

Как рассказал изданию отец мальчика, дом был сдан в эксплуатацию чуть больше года назад, однако жильцы постоянно испытывают проблемы с лифтами. «Ситуация страшная. Лифты в нашем новом доме просто ужасны. За весь год оба они работали всего месяца два. То один не работает, то другой, то вообще оба не работают. А когда они работают, ездить на них страшно: шум, скрип, скрежет. Новый лифт так работать не должен», — отметил он.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что пассажирский лифт в многоэтажке премиум-класса в Каспийске рухнул из-за того, что кто-то ударил по двери изнутри. В этот момент внутри находились дети.