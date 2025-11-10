Военкоры рассказали о новом прорыве обороны ВСУ

RusVesna: ВС России прорвали оборону ВСУ в районе добропольского выступа

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе добропольского выступа. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Армия России сломала контрнаступ ВСУ, прорвала мощную линию обороны и зачищает Шахово на добропольском выступе», — говорится в публикации.

Отмечается, что под контроль взяты жилые дома в восточной части населенного пункта.

Ранее российские войска совершили мощный прорыв в Запорожской области. Отмечается, что на гуляйпольском направлении Вооруженные силы России заняли село Сладкое.