Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:17, 10 ноября 2025Мир

Выбор Шойгу вместо Лаврова для поездки в Египет объяснили

Дипломат Матузов о выборе Шойгу для поездки в Каир: Лавров мог заболеть
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Выбор секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу в качестве главы делегации России для поездки в Египет на переговоры с высшим политическим и военным руководством страны объяснил в беседе с «Царьградом» дипломат и специалист по Ближнему Востоку Вячеслав Матузов. По его мнению, глава МИД РФ Сергей Лавров, выбор которого для этих целей был бы более логичен, может на данный момент иметь проблемы со здоровьем, из-за чего в Каир было принято решение отправить именно Шойгу.

«Я думаю, это выбор президента. Он решил предоставить Шойгу этот международный выход», — указал Матузов, добавив, что это не первая зарубежная поездка секретаря СБ. Ранее он уже летал в Пекин и Китай для встречи с главами стран. Также у него были встречи с лидерами арабских республик.

При этом дипломат отметил, что для переговорного процесса обязательно нужен был человек, «который в курсе дела работы всего Совета безопасности». Он подчеркнул, что обстановка и развитие событий на Ближнем Востоке на данный момент таковы, что война там идет в беспрерывном режиме.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с Сергеем Шойгу в Каире попросил передать приветствия российскому лидеру Владимиру Путину.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прошедший «бахмутскую мясорубку» вагнеровец написал книгу о штурме города. Ветераны ЧВК обвинили его во лжи и пригрозили кувалдой

    Москвичам пообещали хорошую погоду

    Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой во второй раз

    Посольство России отреагировало на взрыв в Нью-Дели

    Названы лучшие города мира в 2026 году

    Суд взыскал с российского чиновника почти миллиард рублей

    Акинфеев пожаловался на проводы из сборной России коротким роликом

    Медведев провел совещание по вопросам безопасности

    Россиян предупредили об опасности полного отказа от соли

    Трамп заступился за право заключенного носить дреды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости