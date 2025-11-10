Выбор Шойгу вместо Лаврова для поездки в Египет объяснили

Дипломат Матузов о выборе Шойгу для поездки в Каир: Лавров мог заболеть

Выбор секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу в качестве главы делегации России для поездки в Египет на переговоры с высшим политическим и военным руководством страны объяснил в беседе с «Царьградом» дипломат и специалист по Ближнему Востоку Вячеслав Матузов. По его мнению, глава МИД РФ Сергей Лавров, выбор которого для этих целей был бы более логичен, может на данный момент иметь проблемы со здоровьем, из-за чего в Каир было принято решение отправить именно Шойгу.

«Я думаю, это выбор президента. Он решил предоставить Шойгу этот международный выход», — указал Матузов, добавив, что это не первая зарубежная поездка секретаря СБ. Ранее он уже летал в Пекин и Китай для встречи с главами стран. Также у него были встречи с лидерами арабских республик.

При этом дипломат отметил, что для переговорного процесса обязательно нужен был человек, «который в курсе дела работы всего Совета безопасности». Он подчеркнул, что обстановка и развитие событий на Ближнем Востоке на данный момент таковы, что война там идет в беспрерывном режиме.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с Сергеем Шойгу в Каире попросил передать приветствия российскому лидеру Владимиру Путину.