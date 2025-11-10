Задержаны восемь диверсантов в российском регионе

В Башкирии ФСБ задержала восемь человек при попытке диверсии

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали восемь человек при попытке диверсии на объектах сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, жители Салавата и Ишимбайского района республики планировали повредить объекты сотовой связи по указанию куратора.

Тот связался с жителем Салавата и предложил заработать на поджоге вышки сотовой связи и повреждении кабеля связи. Заказчик определил конкретные цели, а также проинструктировал о необходимости записать отчет. Тогда мужчина нашел себе сообщника для выполнения задания, а тот привлек еще шестерых знакомых.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию.

