15:57, 10 ноября 2025Силовые структуры

Задержаны восемь диверсантов в российском регионе

В Башкирии ФСБ задержала восемь человек при попытке диверсии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали восемь человек при попытке диверсии на объектах сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, жители Салавата и Ишимбайского района республики планировали повредить объекты сотовой связи по указанию куратора.

Тот связался с жителем Салавата и предложил заработать на поджоге вышки сотовой связи и повреждении кабеля связи. Заказчик определил конкретные цели, а также проинструктировал о необходимости записать отчет. Тогда мужчина нашел себе сообщника для выполнения задания, а тот привлек еще шестерых знакомых.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину за передачу данных украинской разведке.

