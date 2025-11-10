Культура
19:23, 10 ноября 2025Культура

Заслуженный артист России Всеволод Турчин ушел из жизни

Ушел из жизни заслуженный артист России Всеволод Турчин, ему было 87 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заслуженный артист России Всеволод Турчин ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает сайт Самарского театра драмы имени Максима Горького, в котором актер служил многие годы.

Турчин родился в Одессе, начинал карьеру в местном театре юного зрителя. За свою долгую и яркую карьеру на сцене он стал одним из ведущих актеров Самарского академического театра драмы имени Горького. Среди его запоминающихся образов были Паратов в «Бесприданнице», Войницкий в «Дяде Ване» и Беверли Уэстон в «Августе. Графстве Осэйдж».

«С прискорбием сообщаем, что вчера (9 ноября) вечером ушел из жизни заслуженный артист России Всеволод Михайлович Турчин», — говорится в некрологе.

Ранее стало известно, что умер народный артист России и ведущий актер Театра имени Вахтангова Владимир Симонов. В декабре прошлого года у актера обнаружили гипертоническую болезнь.

Свежая Россия
