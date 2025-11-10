Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

Звезду «Мстителей» Джереми Реннера обвинили в домогательствах и угрозах

Американского актера Джереми Реннера, наиболее известного по роли во франшизе «Мстители», обвинили в домогательствах. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Режиссер И Чжоу заявила, что Реннер преследовал ее, отправлял ей свои интимные фото и видео, а также проявлял к ней агрессию, находясь в нетрезвом виде. По словам Чжоу, звезда сериала «Соколиный глаз» принудил ее к близости, а позже угрожал ей обратиться в миграционную службу.

Реннер ответил на обвинения, заявив, что Чжоу сама проявляла к нему нездоровый интерес и настаивала на сексуальных отношениях. Актер согласился принять участие в ее документальном фильме «Хроники Диснея», однако режиссер с первого же дня стала к нему приставать. По его словам, после близости по обоюдному согласию Чжоу хотела продолжить отношения, однако из-за отказа стала угрожать испортить его репутацию. Отмечается, что звезда «Мстителей» пригрозил женщине судом в случае, если она не прекратит распространять ложную информацию.

Ранее Реннер, который в 2023 году попал под гусеницы снегоуборочной машины и сломал 38 костей, сообщил о готовности вернуться к трюкам в кино. Актер признался, что сейчас его физическая форма лучше, чем была до несчастного случая.