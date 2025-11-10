Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:02, 10 ноября 2025Культура

Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

Звезду «Мстителей» Джереми Реннера обвинили в домогательствах и угрозах
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американского актера Джереми Реннера, наиболее известного по роли во франшизе «Мстители», обвинили в домогательствах. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Режиссер И Чжоу заявила, что Реннер преследовал ее, отправлял ей свои интимные фото и видео, а также проявлял к ней агрессию, находясь в нетрезвом виде. По словам Чжоу, звезда сериала «Соколиный глаз» принудил ее к близости, а позже угрожал ей обратиться в миграционную службу.

Реннер ответил на обвинения, заявив, что Чжоу сама проявляла к нему нездоровый интерес и настаивала на сексуальных отношениях. Актер согласился принять участие в ее документальном фильме «Хроники Диснея», однако режиссер с первого же дня стала к нему приставать. По его словам, после близости по обоюдному согласию Чжоу хотела продолжить отношения, однако из-за отказа стала угрожать испортить его репутацию. Отмечается, что звезда «Мстителей» пригрозил женщине судом в случае, если она не прекратит распространять ложную информацию.

Ранее Реннер, который в 2023 году попал под гусеницы снегоуборочной машины и сломал 38 костей, сообщил о готовности вернуться к трюкам в кино. Актер признался, что сейчас его физическая форма лучше, чем была до несчастного случая.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    В США заметили ядерный ответ «Буревестнику»

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

    Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости