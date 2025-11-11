Власти начнут штрафовать за попытку избежать перехода на российский софт

Глава Минцифры России Шадаев предупредил о штрафах за отказ от отечественного ПО

Правительству придется штрафовать компании, отвечающие за объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), если те не будут переходить на российское программное обеспечение (ПО). Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

По его словам, процесс не удастся запустить «без определенного элемента принуждения, к сожалению». Ведомство предлагает ввести оборотные штрафы для заказчиков, которые нарушили установленные правительством сроки перехода. Шадаев пояснил, что речь идет об оборотных штрафах, их уровень пока обсуждается. Он не исключил, что некоторым участникам рынка выгоднее будет оставаться на проверенном западном софте, но платить за это придется каждый год.

«Наверное, российские компании могут остаться на зарубежном софте, но ежегодно выплачивая оборотные штрафы», — подчеркнул он, добавив, что ситуация, при которой крупная компания сможет избежать сборов со ссылкой на отсутствие адекватных российских решений, недопустима.

В соответствии с законодательством, все значимые объекты КИИ должны перейти на российское ПО до 1 января 2028 года. Срок может быть продлен на период до 1 декабря 2030 года при наличии объективных оснований и по решению президиума правкомиссии по цифровому развитию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что депутаты в рамках политики импортозамещения хотят распространить требования по установке отечественного софта на частные компании.

Эксперты отмечают, что интерес к российскому софту может дополнительно снизиться в случае роста цен на него, а последний может возникнуть в связи с уменьшением льготы по налогам и сборам. В таком случае отрасли будет необходима поддержка государства в виде новых налоговых льгот, субсидий или обеспечения спроса.