Аэропорт Кишинева ведет переговоры о покупке активов «Лукойла»

Аэропорт Кишинева начал переговоры о покупке активов российской компании «Лукойл». Об этом заявил директор авиагавани Сергей Споялэ, его слова приводит РИА Новости.

«Рассматриваем несколько сценариев. На мой взгляд, процесс идет хорошо. Мы на продвинутом этапе, но пока рано что-либо сообщать», — рассказал Споялэ.

Ранее румынский министр энергетики Богдан Иван заявил, что Румыния ведет переговоры о покупке нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойла» в городе Плоешти.

Власти стран Европы и Ближнего Востока начали борьбу за активы подпавшего под американские санкции «Лукойла». Страны торопятся обеспечить бесперебойную работу обширных нефтяных месторождений российского энергетического гиганта после того, как Минфин США ввел санкции против компании.