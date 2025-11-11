Российская модель Алеся Кафельникова в крошечном топе вышла на подиум

Российская модель Алеся Кафельникова в откровенном виде вышла на подиум. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя наследница бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова стала участницей дефиле в Москве. Она предстала перед зрителями в наряде цвета слоновой кости. Комплект состоял из крошечного топа на тонких бретелях и макси-юбки с оборками и вырезом спереди, который обнажал ноги.

Также манекенщица надела черные босоножки и подчеркнула глаза широкими стрелками.

В октябре Алеся Кафельникова также в откровенном виде прокатилась на лошади.