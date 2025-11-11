Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:22, 11 ноября 2025Ценности

Алеся Кафельникова в откровенном виде вышла на подиум

Российская модель Алеся Кафельникова в крошечном топе вышла на подиум
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова в откровенном виде вышла на подиум. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя наследница бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова стала участницей дефиле в Москве. Она предстала перед зрителями в наряде цвета слоновой кости. Комплект состоял из крошечного топа на тонких бретелях и макси-юбки с оборками и вырезом спереди, который обнажал ноги.

Также манекенщица надела черные босоножки и подчеркнула глаза широкими стрелками.

В октябре Алеся Кафельникова также в откровенном виде прокатилась на лошади.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Появились подробности о ходе взятия под контроль Купянска

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    Президент Польши пожаловался на отказ спецслужб встречаться

    В Кремле заявили об отсутствии объяснений слов Трампа по ядерным испытаниям

    Российская медсестра дважды попала под удары HIMARS и выжила

    В России ответили на подготовку Великобритании к боевым действиям у берегов страны

    В Кремле прокомментировали переговоры президентов Сирии и США

    Алеся Кафельникова в откровенном виде вышла на подиум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости