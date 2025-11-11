Силовые структуры
07:36, 11 ноября 2025Силовые структуры

Бывшего главу департамента культуры Москвы захотели лишить миллиарда рублей

Суд рассмотрит иск о взыскании имущества на 1 млрд руб. у Кибовского и его семьи
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кунцевский районный суд Москвы рассмотрит иск о взыскании имущества на более чем один миллиард рублей у бывшего главы департамента культуры Александра Кибовского, его семьи и доверенных лиц. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с иском.

Антикоррупционный иск в суд подала Генеральная прокуратура России. Согласно иску, общий доход Кибовского и его жены за последние 14 лет составил 211 миллионов рублей, включая официальные зарплаты, а также деньги от продажи имущества. Тем не менее за тот же период они успели приобрести семь квартир в Москве и Подмосковье, четыре машины и два мотоцикла на сумму более 260 миллионов. Имущество оформлялось на родственников и доверенное лицо.

В это же время Кибовский передал в доверительное управление 28 миллионов рублей. Генпрокуратура считает, что у него не было на все это финансовой возможности.

Сейчас Александр Кибоовский проходит обвиняемым по делу о покушении на мошенничество и получении взятки. По версии следствия, он получил более 100 миллионов рублей за помощь частным фирмам в заключении госконтрактов.

Свою вину мужчина не признает.

