Депутат предложил необычное наказание для атаковавших машину с ребенком мигрантов

Милонов: напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть позору

Напавших на машину с ребенком мигрантов в Москве надо подвергнуть пожизненному позору. С таким предложением в комментарии изданию «Взгляд» выступил заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

Парламентарий считает, что атаковавшим автомобиль приезжим следует назначить по 20 лет лишения свободы строгого режима с последующей депортацией из России. «Вся страна потрясена этим гнусным поступком, попыткой перенести свои варварские обычаи в наше цивилизованное общество. Необходимо, чтобы этот акт возмущения стал для преступников клеймом на всю жизнь», — добавил он.

Об инциденте сообщалось 10 ноября. Несколько мужчин вышли из машины на проезжую часть, перекрыли проезд другому автомобилю и начали его бить. Конфликт возник после того, как нападавшие посчитали, что водитель совершил опасный маневр с перестроением. Позднее полиция задержала троих подозреваемых, ими оказались мигранты 1999 года рождения.