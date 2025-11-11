Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:34, 11 ноября 2025Россия

Депутат предложил необычное наказание для атаковавших машину с ребенком мигрантов

Милонов: напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть позору
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: РЕН ТВ

Напавших на машину с ребенком мигрантов в Москве надо подвергнуть пожизненному позору. С таким предложением в комментарии изданию «Взгляд» выступил заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

Парламентарий считает, что атаковавшим автомобиль приезжим следует назначить по 20 лет лишения свободы строгого режима с последующей депортацией из России. «Вся страна потрясена этим гнусным поступком, попыткой перенести свои варварские обычаи в наше цивилизованное общество. Необходимо, чтобы этот акт возмущения стал для преступников клеймом на всю жизнь», — добавил он.

Об инциденте сообщалось 10 ноября. Несколько мужчин вышли из машины на проезжую часть, перекрыли проезд другому автомобилю и начали его бить. Конфликт возник после того, как нападавшие посчитали, что водитель совершил опасный маневр с перестроением. Позднее полиция задержала троих подозреваемых, ими оказались мигранты 1999 года рождения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    Раскрыт примечательный факт уровня воровства на Украине

    Заходящие пешком в Красноармейск российские бойцы попали на видео

    Военный эксперт назвал цель ударов ВС России по Украине

    Эксперт назвал условие начала войны НАТО с Россией

    В России могут запретить делать ставки на спорт с кредитных карт

    44-летняя Алессандра Амбросио опубликовала фото с голой грудью

    Россиянка получила жуткие ожоги из-за пробегающего котенка

    Депутат предложил необычное наказание для атаковавших машину с ребенком мигрантов

    Трамп похвастался одним достижением по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости