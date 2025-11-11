Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 11 ноября 2025Бывший СССР

В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

Безуглая: Важность Днепропетровской и Запорожской областей преувеличена
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Украинская правда / YouTube

Значимость двух регионов для Украины преувеличена. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Важность Днепропетровской и Запорожской областей преувеличена», — заявила парламентарий.

Позднее Безуглая уточнила, что ее сообщение является сарказмом.

30 сентября 2022 года был подписан договор о вхождении Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. В настоящее время российские военнослужащие в рамках специальной военной операции (СВО) продолжают боевые действия в Запорожской области. 11 ноября стало известно о взятии Вооруженными силами (ВС) РФ Новоуспенского.

Вместе с тем армия России успешно наступает в Днепропетровской области. 8 ноября российские военкоры сообщили о взятии села Волчье. Информацию о контроле подразделений РФ над населенным пунктом подтверждали в Минобороны России.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

    Дибров решил избавиться от роскошного особняка

    Из-за жителей Кавказа медики взвинтили цены на один вид интимной пластики

    Россия согласилась передать контроль над сербской NIS по требованию США

    Госдума приняла закон о целевом обучении одной категории студентов

    По делу бесследно пропавших в тайге Усольцевых допросили 60 человек

    На Западе опровергли причастность России к инцидентам с дронами

    Антимонопольщики возбудили дело в отношении застройщика ЛСР

    Сбивший 142 гексакоптера в зоне СВО российский боец раскрыл детали воздушных боев с ВСУ

    Число пострадавших во время похорон в Чечне выросло в два раза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости