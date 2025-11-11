В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

Безуглая: Важность Днепропетровской и Запорожской областей преувеличена

Значимость двух регионов для Украины преувеличена. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Важность Днепропетровской и Запорожской областей преувеличена», — заявила парламентарий.

Позднее Безуглая уточнила, что ее сообщение является сарказмом.

30 сентября 2022 года был подписан договор о вхождении Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. В настоящее время российские военнослужащие в рамках специальной военной операции (СВО) продолжают боевые действия в Запорожской области. 11 ноября стало известно о взятии Вооруженными силами (ВС) РФ Новоуспенского.

Вместе с тем армия России успешно наступает в Днепропетровской области. 8 ноября российские военкоры сообщили о взятии села Волчье. Информацию о контроле подразделений РФ над населенным пунктом подтверждали в Минобороны России.