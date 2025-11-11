Державшую на цепи российскую пенсионерку взяли под стражу

В Вологодской области суд взял под стражу дочь, державшую мать на цепи

Бабаевский районный суд Вологодской области взял под стражу 43-летнюю жительницу деревни Пожара после того, как ее мать-пенсионерка была найдена на цепи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщину подозревают в преступлении по статьям о незаконном лишении свободы и истязании.

По версии следствия, она жила в квартире с матерью, своим мужчиной и тремя детьми. С 1 января 2023 года по 6 ноября 2025 года пара регулярно приковывала пенсионерку к кровати, не желая за ней ухаживать. При этом ее постоянно оскорбляли и содержали в ненадлежащих условиях.

Пенсионерку на цепи обнаружили 6 ноября сотрудники полиции и центра социального обслуживания населения, которые пришли проверить, как живут дети.

Подозреваемая вину не отрицала. В СИЗО она проведет до 7 января 2026 года. В ближайшее время суд также изберет меру пресечения ее сожителю.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд дал 3,5 года колонии за поджог здания сельсовета из обиды.

