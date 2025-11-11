Путешествия
15:52, 11 ноября 2025Путешествия

Дети из России оказались в больнице на Бали в тяжелом состоянии из-за вспышки кори в школе

Mash: Минимум семь российских детей заразились корью в школе на Бали
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Aleksandr Finch / Shutterstock / Fotodom  

Четверо детей из России оказались в больнице в тяжелом состоянии из-за вспышки кори в интернациональной школе на индонезийском острове Бали. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что всего корью заразились как минимум семеро российских детей. Четверо из них госпитализировали с высокой температурой и осложнением в виде пневмонии. Вспышку заболевания зафиксировали в школе Ганди. Всего в ней 500 учеников (из них 150 — россияне), заражены уже 11.

Нахождение в больнице на острове стоит 40 тысяч рублей в сутки, еще в 70 тысяч рублей обойдутся прием и анализы. Уточняется, что у некоторых заболевших школьников есть страховка, которая покрывает данную статью расходов.

При этом школу не закрывают на карантин. Родители решительно настроены обратиться в санитарные службы.

В начале ноября отдыхающие на курорте богачей россияне подхватили смертельно опасную лихорадку, переносимую комарами. Тогда случаи заболевания вирусом денге зафиксировали у туристов из России после отпуска на мальдивских островах Укулас и Тинаду.

