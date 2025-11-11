Путешествия
12:06, 11 ноября 2025
Путешествия

Еще одна российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 50-процентными скидками

S7 Airlines запустила распродажу билетов с 50-процентными скидками
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Еще одна российская авиакомпания — S7 Airlines — запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Уточняется, что распродажа будет длиться с 11 по 13 ноября. Скидки распространяются только при условии приобретения билетов сразу в обе стороны. Купить билеты можно до 23:59 по московскому времени 13 ноября, а улететь по ним — с 17 ноября 2025 года.

Накануне распродажу запустила авиакомпания «Победа». Скидки этой авиакомпании будут действовать до часу ночи 12 ноября и распространятся на все направления.

