12:50, 11 ноября 2025

Эстония поставила ультиматум Китаю

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Китай должен перестать поддерживать Россию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай должен перестать поддерживать Россию, если хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, он должен перестать поддерживать Россию», — сказал он.

Ранее стало известно, что женщины, проходящие срочную службу в эстонской армии, проявляют большую мотивацию продолжать военную карьеру, чем мужчины. По данным исследования Центра совершенствования и стратегической устойчивости, только пять процентов мужчин-срочников хотят продолжать служить.

До этого власти Эстонии захотели сорвать концерт Limp Bizkit из-за высказываний солиста Фреда Дерста о России. Министерство культуры Эстонии связалось с организаторами концерта, подчеркнув, что он не должен состояться.

