09:35, 11 ноября 2025

Еврокомиссия создаст разведывательный орган

Еврокомиссия создаст разведывательный орган
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Leon Neal / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) намерена создать разведывательный орган. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным неназванного представителя ЕК, комиссия изучает способы укрепления возможностей в области безопасности и разведки. В рамках этой инициативы рассматривается «вопрос о создании специального органа».

Создание разведывательного органа ЕК находится на стадии обсуждения и будет основано на тесном сотрудничестве с департаментами Европейской службы внешних связей. Другой собеседник издания подчеркнул, что Европейскому союзу и ЕК следует объединить свои разведданные ради большей эффективности.

Ранее бывший аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру заявил, что Португалия готова направить свои войска на Украину, но только если такое решение будет принято на уровне ЕС или НАТО.

