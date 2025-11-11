Еврокомиссия создаст разведывательный орган

FT: Еврокомиссия намерена создать разведывательный орган

Еврокомиссия (ЕК) намерена создать разведывательный орган. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным неназванного представителя ЕК, комиссия изучает способы укрепления возможностей в области безопасности и разведки. В рамках этой инициативы рассматривается «вопрос о создании специального органа».

Создание разведывательного органа ЕК находится на стадии обсуждения и будет основано на тесном сотрудничестве с департаментами Европейской службы внешних связей. Другой собеседник издания подчеркнул, что Европейскому союзу и ЕК следует объединить свои разведданные ради большей эффективности.

