Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:59, 11 ноября 2025Спорт

Фетисов оценил включение сбежавшего из СССР ради НХЛ Могильного в хоккейный Зал славы

Депутат Фетисов поздравил Могильного с включением в хоккейный Зал славы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил включение бывшего российского нападающего Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Фетисов поздравил Могильного, отметив его выдающийся вклад в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и мирового хоккея.​ Он подчеркнул, что Могильный остается последним игроком НХЛ, забросившим 76 шайб за 77 матчей в одном сезоне — рекорд, который, по его мнению, еще долго не будет побит. Фетисов добавил, что Могильный во всех отношениях соответствует высоким критериям Зала славы.

О включении Могильного в Зал славы стало известно 11 ноября. Могильный заявил, что счастлив быть частью такой великой организации, и поблагодарил как российских, так и североамериканских одноклубников.

Могильный уехал из СССР ради карьеры в НХЛ в 1989 году. Он выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси Девилс» в сезоне-1999/2000. Кроме того, хоккеист завоевал золото в составе сборной СССР на Олимпиаде в Калгари 1988 года и на чемпионате мира 1989-го.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Действия пьяного россиянина привели к реальному сроку лишения свободы

    Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

    Лавров уличил Украину в неготовности к вступлению в Евросоюз

    Лавров поймал США на лицемерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости