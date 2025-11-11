Фетисов оценил включение сбежавшего из СССР ради НХЛ Могильного в хоккейный Зал славы

Депутат Фетисов поздравил Могильного с включением в хоккейный Зал славы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил включение бывшего российского нападающего Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Фетисов поздравил Могильного, отметив его выдающийся вклад в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и мирового хоккея.​ Он подчеркнул, что Могильный остается последним игроком НХЛ, забросившим 76 шайб за 77 матчей в одном сезоне — рекорд, который, по его мнению, еще долго не будет побит. Фетисов добавил, что Могильный во всех отношениях соответствует высоким критериям Зала славы.

О включении Могильного в Зал славы стало известно 11 ноября. Могильный заявил, что счастлив быть частью такой великой организации, и поблагодарил как российских, так и североамериканских одноклубников.

Могильный уехал из СССР ради карьеры в НХЛ в 1989 году. Он выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси Девилс» в сезоне-1999/2000. Кроме того, хоккеист завоевал золото в составе сборной СССР на Олимпиаде в Калгари 1988 года и на чемпионате мира 1989-го.