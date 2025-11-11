Россия
Фрагмент пролетевшего над Москвой метеорита врезался в дом еще в одном российском регионе

Астроном Короткий: Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Кадр: Telegram-канал Mash

Фрагмент пролетавшего над Москвой метеорита пробил крышу дома в Новгородской области. Об этом сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий, передает РИА Новости.

По данным агентства, обломки метеорита повредили частный дом в городе Окуловке в российском регионе. Как уточнил астроном, масса обнаруженного фрагмента составила не менее 400 граммов. Информации о пострадавших не приводится.

Короткий пояснил, что полет космического тела проходил в направлении с востока на запад, и прошел примерно в 300 километрах севернее Москвы. Поле выпадения фрагментов метеорита составило 75 на 3 километра. Самые крупные осколки метеорита выпали западнее места падения объекта, более мелкие — восточнее.

Неопознанный объект в небе над Москвой заметили в ночь на четверг, 6 ноября. Аналогичное явление наблюдалось 27 октября. Повреждения в Новгородской области связывают с октябрьским метеоритом.

Ранее сообщалось, что в другом российском регионе — Ярославской области метеорит врезался частный дом. Находились ли в доме в момент происшествия люди, не уточняется.

