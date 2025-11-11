Обломок пролетевшего над Москвой метеорита врезался в дом

Mash: Обломок метеорита пробил крышу частного дома в Ярославской области

В селе Брейтово Ярославской области метеорит врезался частный дом. Об этом пишет Mash в Telegram.

К посту приложено фото, на котором видно упавшее на крышу здания космическое тело. Находились ли в доме в момент происшествия люди, не уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

По информации издания, речь идет о болиде, пролетевшем над Москвой и соседними с ней регионами. Теперь его назовут в честь населенного пункта, где он упал. Как выяснили журналисты, всего найдено около 30 осколков весом 200 граммов.

Ранее в сети появилось видео с пролетевшим над Москвой и Подмосковьем метеоритом. На кадрах видно яркую вспышку в ночном небе. У объекта также заметен хвост, характерный для сгорающих в атмосфере космических тел.

Неопознанный объект в небе над Москвой заметили в ночь на четверг, 6 ноября. Аналогичное явление наблюдалось над Московским и соседними с ним регионами 27 октября.