22:55, 11 ноября 2025

«Герани» атаковали цель в украинском городе

Дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали цель в Краматорске
Марина Совина
Марина Совина

Дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали цель в Краматорске. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Цель удара Вооруженных сил (ВС) России не раскрывается. Вместе с сообщением также опубликовано видео.

Ранее стало известно о массированном ударе по территории Украины. Сообщалось, что при атаке были задействованы «Кинжалы», «Калибры», «Искандеры» и «Герани». Помимо Киева, взрывы прозвучали в Харькове, Кривом Роге и Днепропетровске.

До этого ВС России прорвались в населенный пункт Гай Днепропетровской области, предварительно заняв ряд опорников ВСУ.

