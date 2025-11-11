Музыкант уличной группы «Стоптайм» получил еще одно наказание

Гитарист уличной группы «Стоптайм» Александр Орлов получил еще 13 суток ареста

Александр Орлов, гитарист уличной группы «Стоптайм», участники которой были задержаны в Санкт-Петербурге, получил еще 13 суток ареста. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

По информации источника, жених солистки Дианы Логиновой в третий раз получил 13 суток ареста за организацию «массового пребывания в общественных местах, повлекшего за собой нарушение общественного порядка». Такое решение вынес суд.

Защита музыканта настаивала на том, что он не виновен, а сам Александр заявил, что не играл на Сенной площади 27 сентября, а в протоколе якобы неверно указаны время и место выступления «Стоптайм». По его словам, группа не приглашала никого специально, зрители собирались на их выступлениях сами.

Ранее стало известно, что в Перми отправили под административный арест местную жительницу Екатерину Осташеву, организовавшую концерт в поддержку группы «Стоптайм».