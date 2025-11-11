Главе департамента военного имущества Минобороны вынесли приговор

Суд приговорил главу департамента гособоронзаказа МО РФ Вертелецкого к 10 годам

В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил бывшего начальника управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Вертелецкий признан виновным по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным агентства, вторым фигурантом по делу проходит бывший начальник инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения полковник Владимир Хорошунов. Он также признан виновным и получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на общую сумму 778 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Минобороны заключило госконтракт с чебоксарским заводом «Металлист» на производство опытно-конструкторских работ. Гендиректор предприятия Сергей Червяков передал в 2020 году Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате государству был причинен ущерб на сумму 73 миллиона рублей.