Госдума приняла закон о целевом обучении одной категории студентов

Госдума приняла закон о целевом обучении студентов-медиков, учащихся на бюджете

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, учащихся на бюджете. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, студенты-бюджетники обязаны будут заключать договора о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Отмечается, что закон направлен на решение вопроса дефицита кадров в системе здравоохранения.

Помимо того, расширяется список организаций, которые могут быть заказчиками целевого обучения.

Закон был принят Госдумой в первом чтении в начале октября. Отмечается, что если медицинская организация не сможет предоставить студенту работу, сама расторгнет договор или откажется его заключать, тогда ее обяжут выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы.