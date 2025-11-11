Спорт
23:13, 11 ноября 2025

Игрока сборной России обманули на 28 миллионов рублей

Игрока сборной России по волейболу Дивиша обманули на 28 миллионов рублей
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывшего волейболиста сборной России и экс-игрока петербургского «Зенита» Лукаша Дивиша обманули почти на 28 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Отмечается, что бывшая девушка спортсмена предложила ему инвестировать в установку рекламных мониторов в такси. Она утверждала, что таким бизнесом якобы занимается ее муж. В результате Дивиш вложил в проект более 27 миллионов рублей.

После того как волейболист не получил обещанные выплаты, он обратился на знакомых в суд. Те подали против Дивиша встречный иск, утверждая, что именно волейболист должен им денег.

Дивиш родился в Словакии, в 2014 году сменил словацкое гражданство на российское. В 2016-м спортсмен дебютировал в сборной России, впоследствии выступал за петербургский «Зенит» с 2018 по 2020 годы.

