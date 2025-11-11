Экономика
16:26, 11 ноября 2025Экономика

Из-за Трампа японский автопром недосчитался миллиардов долларов

Nikkei: Прибыль японских автогигантов упала почти на 10 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Общая прибыль таких японских автопроизводителей, как Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki, упала за время действия американских пошлин на 9,7 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Nikkei.

Отмечается, что это стало первым падением прибыли всего сегмента со времен пандемии коронавируса. Прибыль названных автогигантов с апреля по сентябрь 2025 года составила 2,1 триллиона иен, или больше 13 миллиардов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение оценивается в 30 процентов.

Опрос экономистов показал, что в III квартале 2025 года экономика Японии сократилась на 1,2 процента из-за ущерба, который нанесли ее экспорту пошлины США. Аналитики уверены, что четвертая по величине экономика мира очень серьезно пострадала от тарифов, к которым прибегнул Белый дом. Падение экспорта в III квартале оцениваются в четыре процента относительно II квартала.

