18:11, 11 ноября 2025

Известная ведущая назвала уехавших из России артистов «выжившими из ума старыми пердунами»

Ведущая Ларсен заявила, что артисты, уехавшие из России, перестали быть великими
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Известная телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) заявила, что артисты, уехавшие из России, потеряли свое величие, и назвала их «выжившими из ума». Об этом она порассуждала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Они только здесь великие, а там они просто старые пердуны, выжившие из ума. К сожалению. Иногда мудрость с возрастом не приходит», — заявила Ларсен.

По ее мнению, артисты, покинувшие Россию, не смогли получить признание в других странах. Романенко считает, что на родине они имели авторитет и репутацию уважаемых людей, а за рубежом стали «просто гражданами какой-то другой страны».

Ранее Ларсен назвала дураками публичных людей, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине. Она отметила, что испытала стыд из-за артистов, которые делали громкие заявления о России в тот период.

