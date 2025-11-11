Известная ведущая назвала уехавших из России артистов «выжившими из ума старыми пердунами»

Ведущая Ларсен заявила, что артисты, уехавшие из России, перестали быть великими

Известная телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) заявила, что артисты, уехавшие из России, потеряли свое величие, и назвала их «выжившими из ума». Об этом она порассуждала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Они только здесь великие, а там они просто старые пердуны, выжившие из ума. К сожалению. Иногда мудрость с возрастом не приходит», — заявила Ларсен.

По ее мнению, артисты, покинувшие Россию, не смогли получить признание в других странах. Романенко считает, что на родине они имели авторитет и репутацию уважаемых людей, а за рубежом стали «просто гражданами какой-то другой страны».

Ранее Ларсен назвала дураками публичных людей, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине. Она отметила, что испытала стыд из-за артистов, которые делали громкие заявления о России в тот период.