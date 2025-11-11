Известный 46-летний актер с небритыми подмышками снялся для журнала

Американский актер Оскар Айзек с небритыми подмышками снялся для журнала GQ

Известный американский актер Оскар Айзек с небритыми подмышками снялся для журнала GQ. Соответствующий материал появился на сайте издания.

46-летний артист предстал на обложке в прозрачной серой майке Louis Vuitton, заправленной в черные брюки Celine. При этом он поднял руки вверх, продемонстрировав волосы в подмышечных впадинах.

Кроме того, звезду фильма «Франкенштейн» запечатлели сидящим в кресле в кремовой пижаме и леопардовых туфлях.

В сентябре ирландский актер Пол Мескал также снялся с небритыми подмышками для журнала Rolling Stone.