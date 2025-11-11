Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:48, 11 ноября 2025Ценности

Известный 46-летний актер с небритыми подмышками снялся для журнала

Американский актер Оскар Айзек с небритыми подмышками снялся для журнала GQ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: обложка журнала GQ

Известный американский актер Оскар Айзек с небритыми подмышками снялся для журнала GQ. Соответствующий материал появился на сайте издания.

46-летний артист предстал на обложке в прозрачной серой майке Louis Vuitton, заправленной в черные брюки Celine. При этом он поднял руки вверх, продемонстрировав волосы в подмышечных впадинах.

Кроме того, звезду фильма «Франкенштейн» запечатлели сидящим в кресле в кремовой пижаме и леопардовых туфлях.

В сентябре ирландский актер Пол Мескал также снялся с небритыми подмышками для журнала Rolling Stone.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана. Солдаты возвращались с парада в Баку

    Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе

    Популярная российская блогерша рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

    В интернет слили скандальное видео с Дмитрием Дибровым. В этом увидели желание отомстить за продажу дома на Рублевке

    Багги влетел в людей в Подмосковье

    В Эстонии провели голосование за закрытие границы с Россией

    В Великобритании испугались мощи Китая

    Овчарка спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

    Бывший министр экономики Украины заявил об уходе на фоне дела «кошелька» Зеленского

    Отказ Индии и Китая от российской нефти объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости