Курс доллара повысили

Центробанк повысил курс доллара на 34 копейки
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Официальный курс доллара в России повысился. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России.

Регулятор установил курс американской валюты на 12 ноября на уровне 81,35 рубля. За минувший день он вырос на 34 копейки.

Также в Центробанке пересмотрели курс евро — стоимость валюты изменилась с 93,92 до 94,19 рубля. Китайский юань вырос на шесть копеек — его курс установили на отметке в 11,413 рубля.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев предупредил, что в ноябре рубль может снизиться до 82 за доллар. Объективные условия давят на то, что курс рубля по отношению к доллару должен снижаться, но понемногу, поделился экономист.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля к доллару не является положительным фактором для российской экономики, так как способствует разгону и без того высокой инфляции в стране. Нынешний курс российской валюты отражает объективное соотношение спроса и предложения на внутреннем рынке. Существенного переукрепления рубля сейчас не наблюдается, констатировала она.

