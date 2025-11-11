Лавров призвал ЕС не оправдывать свой беспредел действиями России на Украине

Европейскому союзу (ЕС) не следует оправдывать творимый им беспредел действиями России на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, опубликованном на сайте российского МИД.

«Именно Евросоюз поднял Майдан, и именно Евросоюз бросил лозунг, что Украина должна быть с Европой, а не с Россией. (...) Поэтому здесь не надо нас, пожалуйста, ни в чем обвинять и пытаться оправдать свой беспредел теми действиями, которые Россия предприняла уже абсолютно вынужденно, исчерпав все резервы», — сказал он.

По словам главы российского дипведомства, Москве «есть чем успокоить европейских коллег», если те продолжат высказывать обвинения в адрес России. Лавров отметил, что многие политики на Западе предпочитают заявлять о том, что Россия вторглась на Украину, игнорируя при этом предпосылки конфликта.

Ранее глава российского МИД назвал ошибочными слухи о причинах отмены встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры конструктивными, однако после завершения их первого этапа американская сторона не проявила дальнейшей инициативы.