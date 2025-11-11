Мир
Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

Лавров призвал ЕС не оправдывать свой беспредел действиями России на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Европейскому союзу (ЕС) не следует оправдывать творимый им беспредел действиями России на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, опубликованном на сайте российского МИД.

«Именно Евросоюз поднял Майдан, и именно Евросоюз бросил лозунг, что Украина должна быть с Европой, а не с Россией. (...) Поэтому здесь не надо нас, пожалуйста, ни в чем обвинять и пытаться оправдать свой беспредел теми действиями, которые Россия предприняла уже абсолютно вынужденно, исчерпав все резервы», — сказал он.

По словам главы российского дипведомства, Москве «есть чем успокоить европейских коллег», если те продолжат высказывать обвинения в адрес России. Лавров отметил, что многие политики на Западе предпочитают заявлять о том, что Россия вторглась на Украину, игнорируя при этом предпосылки конфликта.

Ранее глава российского МИД назвал ошибочными слухи о причинах отмены встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры конструктивными, однако после завершения их первого этапа американская сторона не проявила дальнейшей инициативы.

