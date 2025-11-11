Мир
Лавров рассказал о чуде от администрации Трампа

Лавров: США продемонстрировали немало чудес военных стандартов
Максим Габриелян
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

США продемонстрировали немало «чудес военных стандартов», включая противоречивые заявления кандидатов на посты в администрации президента Дональда Трампа по российскому ядерному оружию. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе видеоинтервью, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В частности, министр обратил внимание на спорные утверждения кандидата на пост помощника военного министра по ядерному сдерживанию по программам химической и биологической защиты Роберта Кадлека.

«Он же еще продемонстрировал немало чудес военных стандартов, когда сказал, что стратегии ядерного сдерживания НАТО могут быть пересмотрены в связи с тем, что в Белоруссии размещено российские тактическое ядерное оружие», — отметил глава ведомства.

Лавров также напомнил, что Соединенные Штаты до сих пор никак не уведомили Россию по поводу слов Трампа о планах испытать ядерные оружие.

26 марта 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. В прошлом году Белоруссия принимала участие в учениях по отработке применения тактического ядерного оружия, которые проводила российская сторона.

