Лавров: Британии будет сложно отмыться после разоблачения попытки угона МиГ-31

Великобритании будет крайне сложно отмыться после разоблачения ее роли в попытке провокации Киева с угоном истребителя МиГ-31. Об этом в интервью российским СМИ заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«ФСБ очень подробно все разоблачила, и я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», — сказал дипломат.

Министр указал, что Лондон к настоящему моменту лишился своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали, что украинская разведка с помощью Великобритании пыталась завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» еще осенью 2024 года.

Когда командир воздушного судна отказался сотрудничать, спецслужбы избрали целью штурмана. Киев планировал направить самолет в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в Румынии, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.