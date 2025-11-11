Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:06, 11 ноября 2025Из жизни

Лесники поймали растерзавшего трех человек пожилого тигра-людоеда

В Индии 13-летний тигр-людоед растерзал трех человек за две недели в Карнатаке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: PhotocechCZ / Shutterstock / Fotodom

В Индии сотрудники Департамента лесного хозяйства поймали тигра-людоеда, который растерзал трех человек за две недели в штате Карнатака. Об этом сообщает The Indian Express.

Последней жертвой дикой кошки стал в пятницу, 7 ноября, 35-летний Чоудайя Наик из деревни Халле-Хеггодилу, расположенной на границе национального парка Бандипур. Мужчина оказался уже третьим человеком в районе, на которого тигр напал с 26 октября. На следующий день лесникам удалось поймать хищника, который, по их словам, стоит за нападениями.

Выяснилось, что это пожилой тигр возрастом около 13 лет. Как рассказали ветеринары, его зубы почти стерлись, и он больше не мог охотиться на диких травоядных животных. Из-за этого тигр стал пробираться в поселения и нападать на скот и людей. Лесники в районе продолжают дежурство, так как там замечены еще несколько хищников.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Ранее сообщалось, что в Индии тигры смертельно ранили четырех человек за восемь дней в одном районе. Нападения происходили в штате Махараштра.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Добро пожаловать во вселенную Безумного Макса». Колонна российских штурмовиков вошла в Красноармейск

    Москвич повторил маршрут серой ветки метро на самокате и рассказал о впечатлениях

    Раскрыто кардинальное изменение в роли двух видов военной техники в зоне СВО

    Лесники поймали растерзавшего трех человек пожилого тигра-людоеда

    Доктор Мясников объяснил нежелание жить в США

    Более 700 человек экстренно эвакуировали из отеля в центре Москвы

    В Болгарии резко высказались о ЕС

    Обыски у бизнесмена Миндича стали критическим сигналом для Зеленского

    Лукашенко допустил конфискацию застрявших на границе литовских фур

    Российский тревел-блогер побывал в США и назвал доброту американцев фальшью и лицемерием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости