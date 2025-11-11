Лесники поймали растерзавшего трех человек пожилого тигра-людоеда

В Индии 13-летний тигр-людоед растерзал трех человек за две недели в Карнатаке

В Индии сотрудники Департамента лесного хозяйства поймали тигра-людоеда, который растерзал трех человек за две недели в штате Карнатака. Об этом сообщает The Indian Express.

Последней жертвой дикой кошки стал в пятницу, 7 ноября, 35-летний Чоудайя Наик из деревни Халле-Хеггодилу, расположенной на границе национального парка Бандипур. Мужчина оказался уже третьим человеком в районе, на которого тигр напал с 26 октября. На следующий день лесникам удалось поймать хищника, который, по их словам, стоит за нападениями.

Выяснилось, что это пожилой тигр возрастом около 13 лет. Как рассказали ветеринары, его зубы почти стерлись, и он больше не мог охотиться на диких травоядных животных. Из-за этого тигр стал пробираться в поселения и нападать на скот и людей. Лесники в районе продолжают дежурство, так как там замечены еще несколько хищников.

Ранее сообщалось, что в Индии тигры смертельно ранили четырех человек за восемь дней в одном районе. Нападения происходили в штате Махараштра.