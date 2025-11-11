Лев вонзился зубами в шею девушки и стащил ее с лошади

В ЮАР лев напал на волонтерку из Швеции во время конного сафари. Об этом пишет The Sun.

21-летняя Наеми Бой сопровождала группу, путешествующую по саванне на лошадях, в начале октября. Она ехала позади туристов, чтобы следить за их передвижениями, как вдруг на нее из зарослей выпрыгнул молодой лев. Он вонзился зубами в шею Бой, стащил ее с лошади, а затем бросил на землю и скрылся. Туристы так и не поняли, почему лев так внезапно сбежал.

Девушку срочно доставили в больницу. У нее было сломано два шейных позвонка и поврежден спинной мозг из-за укуса. Также у Бой была сломана рука из-за падения с лошади. В больнице девушка пережила инсульт, в ее ране развилась инфекция. Бой привели в стабильное состояние только спустя несколько недель лечения.

Сейчас девушка восстанавливается в шведской больнице. Из-за инсульта она не может управлять левой стороной тела, а из-за переломов вынуждена носить шейный бандаж. По словам Бой, она счастлива, что пережила нападение льва. «У меня, должно быть, есть ангел-хранитель», — добавила она.

Девушка рассказала, что узнала льва. Она неоднократно видела этого двухлетнего самца в том районе, где проходило сафари. Бой предполагает, что хищник напал на нее из любопытства. Несмотря на произошедшее она планирует снова посетить ЮАР. «Но я больше никогда не буду ехать последней», — подчеркнула она.

