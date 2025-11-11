Лукашенко поручил организовать переговоры со страной НАТО

Лукашенко поручил МИД организовать переговоры с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД республики организовать переговоры с Литвой по ситуации, связанной с проблемами на границе двух республик. Об этом пишет приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне председатель национального центра по управлению кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил, что Вильнюс вновь обратится к Белоруссии с просьбой пропустить через границу застрявшие фуры после того, как 29 октября граница в одностороннем порядке была закрыта со стороны властей прибалтийской республики.

«С учетом обращения литовской стороны, президентом поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе — с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление», — говорится в сообщении.

В октябре власти Литвы объявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможным продлением этого срока. Решение объяснили проникновением на территорию страны метеозондов с контрабандой.