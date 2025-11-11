Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:32, 11 ноября 2025Забота о себе

Любовь к энергетикам обернулась для мужчины опасным заболеванием

В Турции у молодого мужчины развилась почечная недостаточность из-за энергетиков
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Holiday.Photo.Top/ Shutterstock / Fotodom

В Турции у здорового 21-летнего мужчины развилось опасное заболевание из-за чрезмерной любви к энергетикам. Его историю рассказало издание Metropoles.

Молодой турок, имя которого не называется, обратился в больницу с жалобами на тошноту, рвоту и сильную усталость. После обследования медики диагностировали ему острую почечную недостаточность. Мужчина признался, что на протяжении последнего месяца употреблял по два литра энергетиков каждый день, чтобы оставаться бодрым и сосредоточенным.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

После госпитализации мужчине назначили комплексное лечение, при этом гемодиализ ему не понадобился. За две недели терапии функция почек любителя энергетиков восстановилась, и он был выписан домой. В последующие два года рецидивов заболевания зафиксировано не было.

Ранее диетолог Блейк Ливингуд предложил неожиданную альтернативу энергетикам. Так, он призвал заменить тонизирующие напитки на огурцы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

    В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

    В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

    Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

    Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

    Военный высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России

    Правоохранители разберутся в обрушении на машины горнолыжного комплекса в Подмосковье

    Туристы сорвались со склона в ущелье в российском регионе

    Валя Карнавал показала внешность на детском фото

    Собчак ответила на слух о возможности переезда в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости