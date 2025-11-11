Любовь к энергетикам обернулась для мужчины опасным заболеванием

В Турции у молодого мужчины развилась почечная недостаточность из-за энергетиков

В Турции у здорового 21-летнего мужчины развилось опасное заболевание из-за чрезмерной любви к энергетикам. Его историю рассказало издание Metropoles.

Молодой турок, имя которого не называется, обратился в больницу с жалобами на тошноту, рвоту и сильную усталость. После обследования медики диагностировали ему острую почечную недостаточность. Мужчина признался, что на протяжении последнего месяца употреблял по два литра энергетиков каждый день, чтобы оставаться бодрым и сосредоточенным.

После госпитализации мужчине назначили комплексное лечение, при этом гемодиализ ему не понадобился. За две недели терапии функция почек любителя энергетиков восстановилась, и он был выписан домой. В последующие два года рецидивов заболевания зафиксировано не было.

